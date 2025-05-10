مصرع شاب فى حادث تصادم بالدقهلية



الدقهلية- رامي محمود:

لقى شخص مصرعه على إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين أمام قرية الحاج دياسطي بنطاق الوحدة المحلية بسنديلة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "علي محمد الشربيني، 39 عاما، جثة هامدة"، ادعاء حادث تصادم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، وبالفحص وسؤال مرافقيه أكدوا وقوع حادث تصادم حال استقلال المتوفى موتوسيكل وتصادمه بأخر بالمواجهة على طريق قرية الحاج دياسطي، دائرة المركز، ما أدى إلى وفاته.

جرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.