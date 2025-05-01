مصرع عامل وإصابة اثنين سقطوا داخل بيارة صرف بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الخميس، إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي أثناء عملهم، بإحدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة كفر الدوار بلاغًا بسقوط عدد من العمال داخل بيارة صرف صحى بقرية كوم البركة بدائرة مركز كفر الدوار ووجود متوفى ومصابين.

تأكدت وفاة ممتاز محمد عبد العزيز، 45 عامًا، بمركز أبو حمص، وإصابة: محمد إبراهيم منصور 52 عامًا، وأيمن محمد عوض 33 عامًا، مقيمون بلقطر الشرقية.

نًقل المصابون لمستشفى كفر الدوار العام، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.