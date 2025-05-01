عودة حركة الملاحة النهرية في أسوان بعد استقرار الأحوال الجوية

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إعادة تشغيل حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر، اليوم الخميس، علاوة على انتظام العمل بالطرق السريعة الصحراوى "الغربى - أسوان - القاهرة"، و"أسوان - أبو سمبل" البرى، وطريق "أسوان - القاهرة" الزراعى، بعد استقرار الأحوال الجوية، مكلفا بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس خلال الفترة الحالية.

وأوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه نظراً لهدوء سرعة الرياح ونقاء الجو وزيادة مدى الرؤية الأفقية، جرى استعادة النشاط الملاحي بصورة طبيعية داخل مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، مشيراً إلى التنبيه بتوخي الحذر أثناء الإبحار، وعدم التخطى بالمنحنيات ومنعطفات النهر الحادة وعدم الرعونة وترك المسافات البينية الآمنة بما لا يقل عن 200 متر فى التتابع الطولى، وترك مسافة على الجانب بين المركب والآخر المار بجانبه بما لا يقل عن 40 مترًا، مع اتباع كافة تعليمات الإبحار الآمن والمنضبط، فضلاً عن التزام الفنادق العائمة التي تتحرك بالإبحار من مراسى كوم أمبو بنظام التتابع وفقاً لمواضع الرسو على المرسى ابتداء بالمرسى القبلى، ثم الذي يليه وهكذا لتحقيق السلامة المطلوبة.