خزان الموت في العاشر من رمضان.. وفاة 3 أشقاء ونجاة الرابع ومصير عامل آخر مجهول

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي 3 أشقاء مصرعهم غرقا في خزان صرف صحي أثناء عملهم بمدينة العاشر من رمضان فيما أصيب آخر من الأخوة ويعاني حالة صحية حرجة، وجار البحث من قبل الحماية المدنية عن باقي العمال.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى غرق 5 أشخاص عمال في مجال الصرف الصحي في منطقة 6 مليون بالعاشر من رمضان أثناء عملهم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين غرق 5 أشخاص بينهم 4 أشقاء ودفعت قوات الأمن أفراد من الحماية المدنية للبحث عن العمال تم انتشال 3 غرقى جميعهم أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع فيما أصيب عامل آخر وتكثف الحماية المدنية البحث عن عامل ما زال غريق في الخزان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم التحفظ على الجثامين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة. تحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرتها.

اقرأ أيضا:

فاجعة خزان العاشر.. إنقاذ مصابين وانتشال جثة والبحث عن مفقود رابع