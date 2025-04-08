حسام حسن يتصالح مع زوجته أمام نيابة الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حضر الكابتن حسام حسن، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى سراي نيابة الرمل في الإسكندرية، للتصالح مع زوجته في بلاغ سب وقذف كان قد تقدم به مسبقًا.

وأقر الكابتن حسام حسن وزوجته التي حضرت رفقته والمحامي الخاص به أمام النيابة العامة وحررا في بينهما محضرًا بالتصالح، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وغادر مدرب المنتخب الوطني رفقة زوجته والمحامي سراي النيابة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية عقب إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة العامة.