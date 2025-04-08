3 قلوب توقفت عند مزلقان الشغب.. نهاية مأساوية لجدة وحفيدتيها أسفل عجلات قطار الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

في فاجعة هزت مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لقيت سيدة وحفيدتاها مصرعهن، اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروع وقع عند مزلقان الشغب، حيث دهسهن قطار أثناء محاولتهن عبور شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للمشاة.

سيد محمود أحد شهود العيان، قال إن السيدة وحفيدتيها حاولن عبور شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور ولم ينتبهن للقطار الذي كان يمر مسرعًا.

فور تلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر بلاغًا من هيئة الإسعاف، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن القطار صدم السيدة وحفيدتيها أثناء عبورهن شريط السكة الحديد.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

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