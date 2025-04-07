بوستر الدورة التاسعة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة يحتفي بكوكب الشرق

أسوان - إيهاب عمران:

كشف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بوستر دورته التاسعة التي ستقام في الفترة من 2 إلى 7 مايو 2025، والذي يكرم كوكب الشرق "أم كلثوم" بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

وفي تصريح للفنان هشام علي، مصمم البوستر، قال إنه سعى لتقديم تصميم يعكس الروح السينمائية والفنية لكوكب الشرق، مؤكداً أن أم كلثوم تعتبر شخصية استثنائية في تاريخ الموسيقى العربية لم تتكرر. وأضاف أن تصميم البوستر يعتمد على أسلوب "Conceptual Art"، الذي يجمع بين عناصر فنية متعددة بطريقة مبتكرة لتوصيل فكرة الاحتفاء بأم كلثوم في سياق السينما.

وأشار هشام إلى أن العنصر الأبرز في التصميم هو شريط السينما الأسود المتعرج، الذي تم توظيفه لتشكيل ملامح وجه أم كلثوم، مما يعكس الربط البصري بين السينما والموسيقى. فشريط الفيلم عادة ما يكون رمزًا لصناعة الأفلام، بينما تجسيد ملامح أم كلثوم بهذا الشكل يشير إلى تأثيرها الفني الذي تجاوز الزمن، بينما يوحي التفاف الشريط حول الصورة بالحركة والاستمرارية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية وزارات الثقافة، السياحة، التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.