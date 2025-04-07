جهود مكثفة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية استعدادًا لأعياد الربيع

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية جهودها المكثفة استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع، ومع زيادة الإقبال على المتنزهات العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تواصل إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل، برئاسة تغريد أبو السعود، تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بمختلف أحياء المحافظة.

شملت الأعمال تقليم نخيل "البلتشارد" في الجزيرة الوسطى بمنطقة الشيخ زايد التابعة لحي ثالث، إلى جانب قص وتهذيب النجيل على امتداد 2 كيلومتر. كما تم رفع القمامة والمخلفات من عدة مواقع حيوية، منها الطريق الدائري، وميداني مصطفى كامل والدراويش، وحدائق المحافظة، وحديقة عبدون، وحديقة التخطيط العمراني.

كما تم تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال رش المبيدات الحشرية بالطريق الدائري باستخدام مبيدات "الملاثيون" على نباتات الإيفروبيا، ضمن خطة وقائية لمكافحة حشرتي "المن" و"التربس".

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستعدادات الشاملة التي تنفذها المحافظة لاستقبال الزائرين خلال موسم الربيع، وحرصًا على توفير بيئة نظيفة وجاذبة لجميع المواطنين.