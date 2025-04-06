غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الاثنين الموافق 2025/4/7 وحتى الساعة الرابعة فجراً.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع يأتي نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.