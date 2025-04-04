الحزن يخيم على ديوان عام الغربية.. وفاة موظف أثناء متابعة بلاغات الطوارئ

الغربية- مروة شاهين:

خيمت حالة من الحزن الشديد على ديوان عام محافظة الغربية، وذلك عقب الإعلان عن وفاة السيد عبدالحكيم عامر، عضو غرفة عمليات الطوارئ بالمحافظة، أثناء قيامه بواجبه الوظيفي داخل الغرفة خلال إجازة عيد الفطر.

فوجئ العاملون في غرفة العمليات بسقوط زميلهم بشكل مفاجئ أثناء انشغاله بعمله الحيوي، الذي كان يتضمن نقل التكليفات والتوجيهات الصادرة من اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وقد تركزت هذه التوجيهات على ضرورة اليقظة التامة ومتابعة أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ المحافظة، خاصة تلك المتعلقة بالتعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، وأي شكاوى أخرى واردة من المواطنين.

وعلى الفور تم نقل الفقيد إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه قد فارق الحياة متأثرًا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، تاركًا وراءه زملاءً يشعرون بالصدمة والأسى لفقدانه المفاجئ.

ونعى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، الفقيد ببالغ الحزن والأسى، حيث عبرا عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد وزملائه.

وجاء في بيان النعي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي ببالغ الحزن والأسى، الفقيد عبد الحكيم عامر، عضو غرفة عمليات المحافظة. ندعو الله أن يغفر له ويغسله بالماء والثلج والبرد، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل".

وترك رحيل عبدالحكيم عامر المفاجئ حزنًا عميقًا في أوساط العاملين بالمحافظة، الذين فقدوا زميلًا مخلصًا كان يؤدي واجبه بتفانٍ وإخلاص حتى آخر لحظة في حياته.