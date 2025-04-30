وقف الإجازات.. 6 إجراءات بـ "صرف الإسكندرية" لمواجهة العاصفة الترابية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد استعدادًا لوصول العاصفة الترابية، المتوقع أن تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.

واتخذت الشركة 6 إجراءات عاجلة لمواجهة سوء الأحوال الجوية تشمل:

- نشر السيارات والبدالات بأطقمها في حالة طلب التدخل بنظام 12 ساعة.

- تمركز هذه السيارات والبدلات في أقرب محطة، وعدم تواجدها في الأماكن المفتوحة.

- وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة.

- وقف الاجازات، وبدل الراحات.

- اتخاذ إجراءات السلامة أثناء أعمال تطهير الشنايش المطابق، بيارات محطات الرفع، وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

- تخصيص رقم الطوارئ 175، لتلقي الشكاوى.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض المحافظة لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تتراوح سرعتها بين 40 إلى 60 كم/ س، وأمطار متفاوتة الشدة.