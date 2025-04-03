خطأ فادح يهدد حياة ركاب قطارين بالمنوفية والسكة الحديد تتدخل لمنع كارثة

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد مركز تلا في محافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، واقعة صادمة كادت أن تودي بحياة العشرات، بعدما وقع خطأ تسبب في تحويل مسار قطار على ذات خط قطار آخر يتقاطع معه في تحويلة بين محطة مدينة تلا ومحطة كفر الشيخ سليم.

إذا تقرر فتح تحويلة للقطار رقم 124 القادم من مدينة طنطا، ليتقاطع مع القطار رقم 535 القادم من القاهرة من ذات المسار، وانتبه قيادات السكة الحديد للخطأ وبدأوا في اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأكدت مصادر خاصة، أن هيئة السكة الحديد اتخذت إجراءات عاجلة لقائدي القطارين، بالتوقف فورًا في أماكنهم، بالتزامن مع إعادة التحويلة لوضعها الطبيعي.