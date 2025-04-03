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محافظ الشرقية يشيد بمبادرة استقبال المواطنين بمراكز الشباب للاحتفال بعيد الفطر

02:22 م الخميس 03 أبريل 2025
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    الشرقية - ياسمين عزت: أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب
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    الشرقية - ياسمين عزت: أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب
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الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

أكد محافظ الشرقية على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن مبادرة الوزارة استهدفت استقبال المواطنين بمراكز شباب المحافظة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك شهدت إقبالاً كثيفاً من المواطنين للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والترفيهية التي تقدمها مراكز الشباب للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

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عيد الفطر حازم الأشموني الشرقية وزارة الشباب والرياضة
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