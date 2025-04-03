10 آلاف زائر لحديقة حيوان الزقازيق خلال عيد الفطر

الشرقية - ياسمين عزت:

قال الدكتور سيد حافظ مدير حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، إن الحديقة استقبلت خلال أيام عيد الفطر المبارك نحو 10 آلاف زائر.

وأوضح حافظ أن حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين منذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحديقة مقصد الأهالي من القرى والمدن بالمحافظة، خاصة وأن سعر تذكرة الدخول زهيد مقارنة بالأماكن الترفيهية الأخرى.

وأشار حافظ إلى أن الحديقة تضم عددا من الطيور والزواحف والحيوانات الأليفة التي يقبل المواطنون على مشاهدتها، لافتا إلى أن الحديقة تتميز بوجود الخضرة والأشجار ما يجعل الأجواء مريحة وهادئة ويجعلها مصدر جذب للزوار.