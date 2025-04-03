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تداول 3 آلاف طن بضائع و265 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

10:24 ص الخميس 03 أبريل 2025

أرشيفية

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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و265 شاحنة و15 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 4 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 600 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 500 طن بضائع، و184 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، و81 شاحنة و4 سيارة.

وشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع، و265 شاحنة خلال وصول وسفر السفينتين كوين نفرتيتي والحسين.



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جنوب سيناء موانئ البحر الأحمر بضائع
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