ابتعدوا عن الأشجار والأعمدة.. بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى غدًا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية غدًا.

وشدد المحافظ، في بيان صحفي، على تأهب جميع الأجهزة التنفيذية، والتنسيق والتعاون التام بين القطاعات المعنية واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء.

كما وجه بالجاهزية التامة لمواجهة أى حدث طارئ مع انعقاد الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بأحياء المحافظة وبورفؤاد، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

وشدد على التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، فضلًا عن متابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، مناشدًا المواطنين بعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت العاصفة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.