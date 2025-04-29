محافظ بني سويف يحيل عددًا من القيادات التعليمية للتحقيق لعدم انضباط المدارس

بني سويف- حمدي سليمان:



قرر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، إحالة عددًا من القيادات التعليمية للتحقيق، بعد رصده مظاهر لعدم الانضباط في بعض مدارس مركز الواسطى شمال المحافظة، وعلى رأسها خروج التلاميذ قبل انتهاء اليوم الدراسي، وكلف بتشكيل لجنة من المديرية تحت إشراف مسؤولين من ديوان عام المحافظة، للمرور المفاجئ على المدارس لمتابعة الانضباط.

جاء ذلك خلال زيارته لبعض المدارس في نطاق مركز الواسطى، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، في حضور النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، و الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، واطّلع على أسلوب شرح المواد وتفاعل الطالبات، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية محفزة، مع الالتزام بخطط توزيع المناهج والانضباط في الحضور.

كما زار المحافظ معرض الصحافة والأنشطة الفنية بالمدرسة، حيث أشاد بمستوى اللوحات الفنية والمقالات التي تناولت موضوعات وطنية، إضافة إلى معرض مشغولات يدوية لطالبات المدرسة كما شاهد عرضًا رياضيًا في الكاراتية وفقرة غنائية وطنية.