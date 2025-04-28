جنايات المنيا تعاقب سائقًا هتك عرض طفلة بالسجن 10 سنوات

المنيا - جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وملامسة جسدها .

وعقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز.

وصدر الحكم ضد المتهم "ع، ي"، 41 سنة، سائق، مقيم بمركز ملوي، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لقيامه بهتك عرض "م. ر" 10 سنوات، بالقوة بعد أن لمس أجزاء حساسة من جسدها، وهو ما كشفت عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة، وأقوال الطفلة، وذلك في يوم 4 يناير الماضي.

وجرى إلقاء القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات معه، وإحالته لمحكمة الجنايات، إلى أن صدر حكم اليوم بحبسه 3 سنوات.