تفاصيل اتهام مُسن بقتل زوجته السبعينية في بورسعيد.. جيرانها: "كانت مثالًا للشرف"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت سيدة مُسنة بمحافظة بورسعيد، مصرعها، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بمنطقة القابوطي الجديد نطاق حى الضواحى.

استقبل مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة السيدة: فاطمة محمد أحمد اسماعيل، 70 عامًا، مذبوحة من الرقبة، بادعاء اعتداء آخر عليها بسلاح أبيض في منطقة القابوطي.

ووجهت التحريات الأولية المبدئية، وشهود عيان أصابع الاتهام إلى زوج المجني عليها المُسن البالغ من العمر قرابة 65 عامًا، وتُواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها النهائية وتوجيه الاتهام إلى المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في الوقت الذي وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

ومن جانبهم، أكد جيران السيدة المجني عليها، أنها كانت مثالا يحتذى به في الشرف والأخلاق والتدين، وأنها عادت منذ فترة قليلة من المملكة العربية السعودية عقب أداء "العمرة".

بينما أعلن "أبو سلمان صالح" أحد المقربين من الأسرة، أن أسرة الفقيدة ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة كل من شارك في نشر أي أكاذيب حول الفقيدة الراحلة.

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