بها آثار اعتداء.. مصرع سيدة في ظروف غامضة ببورسعيد



بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت منطقة القابوطي الجديد بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، واقعة مصرع سيدة في ظروف غامضة، وتوجيه أصابع الاتهام الأولية إلى زوجها.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل في منطقة القابوطي بنطاق حي الضواحي.

انتقلت قوة من رجال مباحث قسم شرطة الضواحي إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية العثور على جثمان الزوجة، وبها آثار اعتداء.

بدأت أجهزة البحث الجنائي في جمع التحريات حول الواقعة، وسماع أقوال الجيران والشهود لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

ووجهت أصابع الاتهام الأولية بناء على التحريات الأولية المبدئية وسماع شهود عيان إلى زوجها.

جاري نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على تفاصيل الواقعة النهائية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.