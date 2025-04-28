إعلان

إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي

12:02 ص الإثنين 28 أبريل 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية – ياسمين عزت:

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد محمد لطفي الديب، أوراق شاب متهم بقتل تاجر مسن إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية التي وقعت في منتصف شهر أكتوبر 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد أحمد عزت السيد" (26 عامًا) للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة قتل "محمود كامل عمار" (90 عامًا)، تاجر مقيم بنطاق مركز مشتول السوق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قصد قتل المجني عليه المذكور بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتله بغرض سرقة أمواله، مستخدمًا سلاحًا أبيض طعنه به عدة طعنات أودت بحياته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إحالة أوراق متهم بقتل للمفتي متهم بقتل تاجر مسن محكمة جنايات الزقازيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان