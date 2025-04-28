إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي

الشرقية – ياسمين عزت:

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد محمد لطفي الديب، أوراق شاب متهم بقتل تاجر مسن إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 26 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية التي وقعت في منتصف شهر أكتوبر 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد أحمد عزت السيد" (26 عامًا) للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة قتل "محمود كامل عمار" (90 عامًا)، تاجر مقيم بنطاق مركز مشتول السوق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قصد قتل المجني عليه المذكور بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتله بغرض سرقة أمواله، مستخدمًا سلاحًا أبيض طعنه به عدة طعنات أودت بحياته.