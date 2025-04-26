طلقة طائشة.. شاب يقتل شقيقه بالخطأ خلال مشاجرة مع صاحب ورشة في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

لقي شاب عشريني مصرعه بطلق ناري أطلقه شقيقه عن طريق الخطأ، خلال مشاجرة مع طرف آخر بناحية أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بمقتل شاب يدعى «ا.ف»، يبلغ من العمر 28 عامًا، بطلق ناري عن طريق الخطأ في منطقة نجع ساحل الجرف التابعة لقرية أرمنت الحيط، أثناء مشاجرة مع صاحب ورشة تصليح دراجات نارية.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان برفقة شقيقه خلال المشاجرة، وأثناء الاشتباك خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مقتله في الحال. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شقيق القتيل والطرف الآخر في المشاجرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.