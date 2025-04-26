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ترسانة أسلحة داخل سيارة.. كمين يضبط 7 بنادق آلية وكميات من الذخائر في قنا

04:39 م السبت 26 أبريل 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في ضبط سيارة بها أسلحة نارية وذخيرة بحوزة شخصين في كمين الكيلو 6 بدائرة بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بتمكن قوات الأمن في كمين الكيلو 6 بدائرة البندر، من ضبط شخصين داخل سيارة ميكروباص بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة.

وبعد الفحص تبين أن المتهمين من محافظة قنا مركز دشنا قرية أبودياب قادمين من محافظة مرسى مطروح بحوزتهما 7 بنادق آلية وكميات من الذخيرة تم ضبطهما خلال مرورهما على كمين الكيلو 6 في بندر قنا.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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مديرية أمن قنا الأجهزة الأمنية بنادق آلية
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