بعد تكرار الحرائق.. الحماية المدنية بالوادي الجديد تُطلق نداءً عاجلاً لحماية حصاد القمح

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حذرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان لها، نشرته صفحة محافظة الوادي الجديد الرسمية، جموع المزارعين بمراكز المحافظة الخمسة، من أخطار الحرائق التي قد تنشب أثناء أو بعد حصاد القمح، بمناسبة موسم حصاد القمح بالبلاد وهو من أهم مصادر الأمن القومي والغذائي.

و دعت الحماية المدنية بالوادي الجديد، كافة المسئولين بمديرية الزراعة والإدارات الزراعية التابعة لها علي مستوى المحافظة، ورؤساء مجالس المراكز والمدن والوحدات الفرعية التابعة لها بالتنبيه علي المزارعين التعليمات الوقائية لتجنب حدوث أي حرائق أثناء أو بعد الحصاد

وجاء في بيان إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الوادي الجديد، أن أسباب الحريق في المحاصيل الزراعية بصفة عامة في الآتي :-

١- الإهمال من القائمين على العمل وتنتج من الإهمال أكثر ۹۸ % من حرائق الإنتاج الزراعي .

٢. الحريق العمد

٣. الأسباب الطبيعية ( الصواعق - والبراكين )

وأشارت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الوادي الجديد، إلى أن الوقاية من حدوث حرائق المحاصيل الزراعية .

ا. نبدأ من المزارع نفسه بعمل ممرات داخل وحول الزراعات - بمسافة من ۲ الى ٤ متر تقريبا والحفاظ علي تلك المسافة نظيفة - لمنع انتشار النيران لباقي الأرض لا قدر الله .

٢. يمنع التدخين نهائيا داخل الأرض أو أي وسائل مصدرة لهب بالقرب من الأرض وخاصة أثناء فترة الحصاد

٣. فحص المركبات - والدراسة - أو الآلات الزراعية المستخدمة في الحصاد جيد قبل الحصاد خارج الأرض

وعدم استخدام معدات من منتجة الشرز أو الحرارة نهائيا.

٤. تجهيز المعدات المستخدمة في الحصاد بأجهزة إطفاء يدوية صالحة - لسرعة الاستخدام .

ه. تجنب الحصاد في الاوقات التي تكون فيها الهواء شديد أو تكون الحرارة عالية ..

ثالثا : إجراءات النقل والتخزين داخل الصوامع :-

- الكشف علي السيارات المخصصة للنقل والتأكد من مدى سلامتها الفنية

- عدم استخدام معدات من منتجة الشرز أو الحرارة نهائيا .

- مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وعدم وجود أي أحمال زيادة بصفة دورية بالصوامع.

- التأكد من صلاحية أنظمة سحب والطرد وذلك لتجنب ظاهرة الانفجار الغباري بالصوامع.

وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت نشوب عدة حرائق على مدار اليومين المتتاليين في أجران وحقول محصول القمح بمناطق متفرقة بمراكز المحافظة الإدارية.





