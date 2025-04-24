جامعة السويس توقع اتفاقية مع نظيرتها النمساوية لتطوير التعليم والبحث

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، فريدريك فاولهمر رئيس جامعة التعليم المستمر بكريمز النمساوي "UWK"، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين، والتي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين الجامعتين.

رافق رئيس جامعة التعليم المستمر بالنمسا آنا ماريا سيميونفيتشي، مديرة مركز العلاقات الدولية بالجامعة، بحضور السادة الدكتور شريف فهمي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عزالدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة ولفيف من قيادات الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بنظيره النمساوي متمنيًا لهم قضاء أوقات ممتعة في مصر، ثم استعرض الطرفان رؤية الجامعتان في مجالات التعليم والبحث العلمي، ثم ناقشا بشكل موسع فرص بناء شراكات مستقبلية وإطلاق برامج أكاديمية وعملية مشتركة تخدم أهداف الطرفين.

وصرح رئيس جامعة السويس أن الزيارة تأتي تتويجًا للتواصل المستمر بين الجامعتين، خاصة بعد زيارة الدكتور أشرف حنيجل إلى جامعة UWK في مايو الماضي، والتي مثّلت انطلاقة فعلية نحو علاقات تعاون راسخة.

وانتقل الوفد إلى قاعة الاجتماعات الرئيسية، حيث ألقى الدكتور حنيجل كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارة وفد جامعة UWK، مؤكدا على أن هذه الزيارة تأتي لتؤكد على عمق العلاقات بين المؤسستين، والتي ترتكز على عدة مشروعات بحثية مشتركة قيد التنفيذ أو في طور التخطيط.

وفي خطوة هامة لتعزيز هذا التعاون، وقع الدكتور أشرف حنيجل وفريدريك فاولهمر مذكرة تفاهم بين الجامعتين، والتي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، تشمل تطوير برامج دراسية مزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن التعاون في مشاريع بحثية إقليمية ودولية.

وعقب مراسم التوقيع، انتقل الوفد النمساوي لجولة داخل جامعة السويس شملت زيارة عددًا من الكليات والمراكز الأكاديمية، حيث يدأت الجولة بزيارة كلية الهندسة، وكان في استقبالهم الدكتور سامح يحيى عميد الكلية، واعرب الوفد عن إعجابه بالأساليب التعليمية المبتكرة والتقنيات الحديثة المعتمدة بالكلية.

تبع ذلك زيارة لكلية الثروة السمكية، واستقبلهم الدكتور أسامة قدور عميد الكلية، وتفقد الوفد عدد من معامل الكلية، من بينها معامل الاستزراع السمكي والطحالب، إضافة إلى معمل استزراع خيار البحر، الذي يُعد من الكائنات المهددة بالانقراض.

ثم انتقل الوفد إلى زيارة مجمع الكليات الطبية، حيث كان في استقبالهم الدكتورة دعاء محمد سيد عميد كلية الطب، والدكتور هاني شلبي عميد كلية الطب الاسنان، وخلال الزيارة تفقد الحضور معامل كلية الطب وطب الفم والأسنان.

الجدير بالذكر أن جامعة التعليم المستمر في كريمز (UWK) تُعد من الجامعات العامة الرائدة في أوروبا في مجال التعليم المستمر، وتركز الجامعة على تقديم برامج تعليمية مرنة وعصرية تُلبي تحديات المجتمع الراهنة والمستقبلية، كما تتميز بأبحاثها متعددة التخصصات التي تربط بين البحث النظري والتطبيق العملي، وتحمل ختم الجودة من وكالة ضمان الجودة والاعتماد في النمسا.