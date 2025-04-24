معلمة خصوصية في قبضة الأمن بسبب طفلة في الشرقية.. ماذا حدث؟



الشرقية– ياسمين عزت:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية، القبض على معلمة للمرحلة الابتدائية تقدم دروسًا خصوصية، بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على طفلة تبلغ من العمر سنوات قليلة أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا لديها.

جاء ذلك بعد أن حررت أسرة الطفلة محضرًا رسميًا بالواقعة، معلنة رفضها التام لأي محاولات للتصالح.

تعود تفاصيل القضية إلى تداول منشور على نطاق واسع عبر منصة "فيسبوك"، نشرته السيدة "عبير خالد"، والدة الطفلة "سيلا باسم"، المقيمة بمدينة ديرب نجم.

كشف المنشور عن تعرض ابنتها للضرب المبرح على يد معلمتها الخصوصية المدعوة "صباح. م".

بحسب رواية الأم، فإن المعلمة صفعت الطفلة على وجهها وانهالت عليها ضربًا بعصا بلاستيكية في أنحاء متفرقة من جسدها، مما تسبب في كدمات واضحة وآثار نفسية سيئة على الصغيرة.

أوضحت الأم في منشورها، الذي أثار غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ابنتها كانت تبكي لعدم تمكنها من حفظ الدرس، مما دفع المعلمة للاعتداء عليها بهذا الشكل، رغم أن الأسرة تدفع للمعلمة أجرًا شهريًا قدره ألف جنيه مصري مقابل الدروس الخصوصية.

وفور تلقي البلاغ من أسرة الطفلة، تحركت قوة أمنية من مركز شرطة ديرب نجم بقيادة الرائد رمزي أبو زيد، رئيس المباحث، وتم ضبط المعلمة المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت المعلمة بواقعة ضرب الطفلة، مبررة فعلتها بأنها كانت بهدف "تعليمها" وحثها على المذاكرة.

وأكدت والدة الطفلة رفضها القاطع لأي محاولات للتصالح أو التفاوض، رغم تدخلات من عائلة المعلمة، مشددة على أن الاعتداء على طفلتها الصغيرة غير مبرر وقد يسبب لها أضرارًا نفسية بالغة، وأنها ستتمسك بحق ابنتها القانوني.

ونتيجة لرفض الأسرة التصالح، قررت السلطات حبس المعلمة على ذمة التحقيقات، لحين عرضها على النيابة العامة في ديرب نجم لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ومن جهته، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في تصريح لمصراوي، أن المعلمة المذكورة ليست ضمن كوادر المديرية الرسمية.

وأضاف المصدر، أن واقعة الاعتداء حدثت في إطار درس خصوصي خارج المنظومة التعليمية الرسمية.

وأكد على حق الأسرة في اللجوء للجهات الشرطية والقضائية للحصول على حق الطفلة.