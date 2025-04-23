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ماس كهربائي يتسبب في احتراق سيارة أمام استراحة محافظ الدقهلية

09:00 م الأربعاء 23 أبريل 2025

أرشيفية

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الدقهلية- رامي محمود:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من إخماد النيران بعد اندلاعها بسيارة ملاكي أمام استراحة محافظ الدقهلية بشارع سعد زغلول في مدينة المنصورة، بالقرب من بعض البنوك، بعد حدوث ماس كهربائي تسبب في احتراق السيارة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام الوكيل، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ باندلاع النيران بسيارة ملاكي بشارع سعد زغلول "دائرة القسم" أمام استراحة محافظ الدقهلية وعدد من البنوك.

انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وبالفحص تبين اشتعال النيران في السيارة وجرى إخماد النيران.

بسؤال مالك السيارة أكد حدوث ماس كهربي بمجموعة الكهرباء الخاصة بالسيارة مما تسبب في اندلاع النيران ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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