تنفذ 34 قرار إزالة لأكشاك وإشغالات مخالفة في الإسماعيلية - صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، 34 قرار إزالة لأكشاك وإشغالات مخالفة وغير مرخصة بمنطقة سوق حي السلام وميدان السلام بحي ثان، ضمن جهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة وتنظيم الفضاء العام، في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

يأتي تنفيذ قرارات الإزالة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة التعديات بكافة صورها، وتحت إشراف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي تابع ميدانيًا الإجراءات المنفذة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ووزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري.

وشهدت منطقة سوق السلام تنفيذ الحملة بإشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور رئيس حي ثان ونائبه وقوات إنفاذ القانون، حيث تم التعامل مع الأكشاك التي تمثل تعديات على الميدان والمساحات المخصصة للخدمات العامة، في استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين بشأن الفوضى والازدحام.