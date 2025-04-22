إعلان

مصرع عامل زراعي التهمته ماكينة حصاد الفول بالبحيرة

10:57 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى عامل زراعى مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل ماكينة حصاد الفول، بعزبة مساوة القبلية، التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى إيتاي البارود العام" حمدى نبيل ابو عوض" جثة هامدة، نتيجة سقوطة داخل ماكينة حصاد الفول وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات انه أثناء عمل المجني عليه على ماكينة حصاد الفول سقط بداخلها الأمر الذي أدى إلى مصرعه، حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع عامل زراعي ماكينة حصاد تلتهم عامل زراعي سقوط عامل داخل ماكينة حصاد مستشفى إيتاي البارود العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان