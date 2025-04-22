مصرع عامل زراعي التهمته ماكينة حصاد الفول بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى عامل زراعى مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه داخل ماكينة حصاد الفول، بعزبة مساوة القبلية، التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى إيتاي البارود العام" حمدى نبيل ابو عوض" جثة هامدة، نتيجة سقوطة داخل ماكينة حصاد الفول وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات انه أثناء عمل المجني عليه على ماكينة حصاد الفول سقط بداخلها الأمر الذي أدى إلى مصرعه، حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.