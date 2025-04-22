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مهندس و4 عمال.. ننشر أسماء ضحايا بيارة الصرف الصحي بالإسكندرية

03:31 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

إسعاف أرشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن واقعة مصرع 3 عمال وإصابة 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحي بمحطة معالجة الكيلو 21 بحي العجمي.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أثناء إجراء العمال صيانة للبيارة التابعة للشركة بالمحطة المشار إليها الكائنة باتجاه محور أبو ذكرى بنطاق حي العجمي.

وأضاف البيان أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "إيهاب عبد الرحمن نجم، 43 سنة، وجورج روماني عبد الحكيم، 45 سنة، ومتولي محمود متولي، 40 سنة، فيما أصيب كل من محمد خميس موسي، 60 سنة، وأنور أحمد شفيق، 43 سنة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة معالجة الكيلو 21 بمنطقة العجمي، ووجود متوفين ومصابين.

انتقل ضباط الشرطة رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع مهندس وعاملين اثنين وإصابة 2 آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل بالمحطة المشار إليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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الصرف الصحي الإسكندرية العجمي محور أبو ذكرى
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