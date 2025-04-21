كأنك في القطب الشمالي.. جبال الملح ببورسعيد تجذب المواطنين فى شم النسيم -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، تزمنًا مع مع عطلة شم النسيم.

ويقضي مواطنون أوقاتهم في منطقة جبال الملح ما بين التزحلق على الجبال وإلقاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، والتقاط الصور التذكارية التي تظهر على أنها على جبال من الجليد في القطب الشمالي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، على أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح وإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

وأوضح أنه من فوائد الجلوس على الملح أنه يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي، كما أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.