إعلان

كأنك في القطب الشمالي.. جبال الملح ببورسعيد تجذب المواطنين فى شم النسيم -صور

02:59 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جبال الملح ببورسعيد (4)
  • عرض 5 صورة
    جبال الملح ببورسعيد (5)
  • عرض 5 صورة
    جبال الملح ببورسعيد (2)
  • عرض 5 صورة
    جبال الملح ببورسعيد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، تزمنًا مع مع عطلة شم النسيم.

ويقضي مواطنون أوقاتهم في منطقة جبال الملح ما بين التزحلق على الجبال وإلقاء حبيبات الملح على بعضهم البعض، والتقاط الصور التذكارية التي تظهر على أنها على جبال من الجليد في القطب الشمالي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، على أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح وإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

وأوضح أنه من فوائد الجلوس على الملح أنه يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي، كما أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جبال الملح ببورسعيد القطب الشمالي شم النسيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لمستوى تاريخي
القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب