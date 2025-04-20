محافظ الدقهلية فى دير القديسة دميانة لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد -صور

الدقهلية - رامي محمود:

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التهنئة بعيد القيامة المجيد للمسيحيين، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، والدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

واستقبل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة محافظ الدقهلية ومرافقوه من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ورجال الأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص سعادته بالمشاركة في الاحتفال بعيد القيامة المجيد وقدم خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعيا الله عز وجل أن يمن على مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار وأن يديم علينا وحدة صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء.

وأكد محافظ الدقهلية، أننا نعيش مرحلة مميزة من تاريخ مصر تشهد خلالها نقلة نوعية في مختلف القطاعات وعطاء متواصل وجهود مخلصة بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يبذل كل الجهود من أجل نهضة مصر وشعبها، وقد وضع الرئيس مصر على المسار الصحيح وأعاد لها مجدها وعزها، ونتخذ منه المثل الأعلى في الإخلاص في العمل والتفاني في حب الوطن، مؤكدا أننا نستلهم منه العزيمة والإصرار، فالرئيس السيسي لا يكل ولا يتوقف عن العطاء والسعي من أجل الوطن.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هذه المناسبة تجسد الترابط بين جميع المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، وتعزز من قوة النسيج الوطني وتثبت أن المحبة والاحترام المتبادل هما الأساس في بناء مستقبل مشرق للوطن.

وأشاد المحافظ بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع المصري والتي تعتبر ركيزة أساسية لاستمرار التقدم والازدهار في الوطن.

وأضاف مرزوق أن سعادته لا توصف بمشاركة احتفالات عيد القيامة في أكثر من كنيسة، وأنه لو استطاع لقام بالمرور على كل الكنائس فالعيد لكل المصريين.