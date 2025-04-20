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تداول 14 ألف طن بضائع و754 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

10:01 ص الأحد 20 أبريل 2025

الموانئ البحرية بموانئ البحر الأحمر

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جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و754 شاحنة و35 سيارة، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1760 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 2000 طن بضائع، و215 شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و539 شاحنة و5 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة أمل، واستقبل الميناء أمس السفينتين سينا وأمل، ومغادرة السفن "بوسيدون اكسبريس، سينا، الحرية2".

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 4300 طن بضائع، و 350 شاحنة من خلال وصول وسفر السفن آيلة، كوين، نفرتيتي، اور، الحسين".

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موانئ البحر الأحمر بضائع حركة السفن
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