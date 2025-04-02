السيطرة على حريق في محل زيوت سيارات بشرق الإسكندرية

السيطرة على حريق في محل زيوت سيارات بشرق الإسكندري

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل محل لبيع زيوت السيارات بمنطقة أبو قير شرق المدينة، مما أسفر عن إصابة شخصين بحالات اختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة حول ورود بلاغ من سكان المنطقة يفيد بنشوب الحريق في المحل، والذي أدى إلى أضرار كبيرة بالمكان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية عن اشتعال النار في محتويات المحل، فيما تعرض شخصان للاختناق أثناء محاولتهما إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.