بسبب ماس كهربي.. السيطرة على حريق نشب في شقتين بالمحلة- صور



الغربية- مروة شاهين:

تمكن رجال الحماية المدنية في مديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق نشب في شقتين متجاورتين بمركز ومدينة المحلة.

كانت الحماية المدينة بالمحلة الكبرى، تلقت بلاغًا من المواطنين يٌفيد نشوب حريق في شقتين بمنزل في قرية محلة حسن التابعة بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى.

على الفور وجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

وتمكن رجال الأمن من إخلاء الشقتين من السكان، وتم السيطرة على الحريق .

وأفادت المعاينة المبدئية، أن سبب الحريق ماس كهربي نتج عنه الحريق، إذ التهمت النيران محتويات غرفة بالشقة الأولى وامتدت إلى النافذة ومنها على الشقة الأخرى، ما أدى إلى حريق محتويات الغرفة المطلة على الطريق.