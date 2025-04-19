محافظ السويس يفتتح معرض الطالب المبدع بمشاركة 27 مدرسة

السويس- حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، فعاليات معرض "يوم الطالب المنتج المبدع" بممشى بورتوفيق المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس بمشاركة 27 مدرسة شملت مراحل التعليم المختلفة والمعاهد الأزهرية.

وتفقد محافظ السويس ومرافقوه أجنحة المعرض، وأعرب عن إعجابه بالمستوى المتميز الذي قدمه الطلاب، مشيدًا بالمواهب الشابة التي تعكس مستقبلًا واعدًا، ومؤكدًا أهمية دعم الأنشطة الطلابية لما لها من دور فعّال في تنمية مهارات الإبداع والعمل الجماعي، وتعزيز روح الابتكار بين النشء.

وأعرب المحافظ عن تقديره للأفكار والنماذج التي قدمها الطلاب، ودعا قيادات التعليم ومديرو المدارس إلى الاهتمام بمواهب النشء وتنميتها وتحويل الأفكار إلى مشاريع صغيرة منتجة.

واستمع محافظ السويس لشرح طلاب المدرسة المصرية اليابانية حول الأفكار التي قدموها للمشاركة في المعرض، من بينها رافعة هيدروليكية، وقدم طلاب المرحلة الابتدائية نموذج رافعة وونش تعمل عن طريق كبس السوائل في أنابيب مرنة، وأجروا تجربة عملية أمام المحافظ لاختبار النموذج.

كما قدمت الطالبات منتجات طبيعية صنعوها بأيديهن بديلا عن المواد الصناعية والكيماويات المستخدمة للعناية الشخصية.

ووجه المحافظ الشكر، للمعلمين والمشرفين القائمين على الأنشطة، مثمنًا جهودهم في رعاية المواهب وتنمية الجوانب الشخصية والتعليمية لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير العملية التعليمية وبناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، والأستاذ عبد العال البدري، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على مواهب الطلاب وتشجيع روح الابتكار والإنتاج، حيث تضم فعالياته أعمالًا فنية وزخرفية، ومشغولات جلدية وخشبية، بالإضافة إلى اختراعات علمية وعملية، جميعها من تنفيذ الطلاب والطالبات، بمشاركة عدد من معلمي الأنشطة التربوية.

ويقام المعرض برعاية محافظ السويس وبإشراف سلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، في إطار خطة محافظة السويس لدعم وتمكين الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض قدراتهم وإبداعاتهم، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإبراز النماذج المتميزة والمشرفة من أبناء المحافظة في مختلف مراحل التعليم.