24 مصاباً في حادث مروع على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 24 شخصاً بكسور وجروح خطيرة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ربع نقل ونصف نقل أمام مصنع القمامة، بالظهير الصحراوي لمركز ملوي جنوبي محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عددا من المصابين.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 24 شخصاً من بينهم حالات شديدة الخطورة، وجرى نقلهم جميعاً إلى مستشفى ملوي التخصصي.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.