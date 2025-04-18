سوهاج ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، لضمان توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والأديرة والطرق المؤدية إليها، مع رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، استعداداً لاستقبال المواطنين، كما شدد على تشكيل حملات ميدانية مكثفة لمتابعة نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، وجّه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد في الميادين والمواقف العامة، لضمان السيولة المرورية، إلى جانب التنسيق مع إدارة الحماية المدنية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أي طارئ.

كما شملت توجيهات المحافظ التنسيق مع مديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ المنتشرة في أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات خلال أيام الإجازة.

وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، شدد "سراج" على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية المراكب النيلية وترخيصها، ومراقبة المراسي النهرية الخاصة بالعائمات المستخدمة في نقل المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة خلال الإجازة لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية بكافة المراكز والمدن، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

وفي ختام تصريحاته، قدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة سوهاج، والأخوة الأقباط بوجه خاص، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، متمنياً للجميع أعياداً سعيدة وآمنة.