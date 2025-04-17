نوط الامتياز من الطبقة الأولى لمدير مباحث الإسماعيلية تقديرًا لجهوده الأمنية المتميزة

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

حصل اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده الأمنية المخلصة وعطائه الوطني في حفظ الأمن والأمان داخل محافظة الإسماعيلية.

ويأتي هذا التكريم في ظل ما شهدته الإسماعيلية مؤخرًا من حملات أمنية مكثفة قادها اللواء أحمد عليان ميدانيًا، مستهدفًا ضبط الخارجين عن القانون، وملاحقة العناصر الإجرامية، واستعادة الأمن والانضباط بالمحافظة.

وقد أسفرت الحملات الأمنية الموسعة، التي نُفذت تحت إشراف اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، وقيادة اللواء أحمد عليان، عن نتائج حاسمة، حيث تم ضبط عدد كبير من الهاربين من أحكام قضائية، إلى جانب عدد من تجار المواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المخدرات المتنوعة، وأدوات ترويجها، وأموال حصيلة نشاطهم غير المشروع.

كما نجحت الحملات في استعادة مسروقات متنوعة، كانت مخبأة داخل مناطق مهجورة تمهيدًا للتصرف فيها، فضلاً عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية والمطلوبين على ذمة قضايا جنائية داخل مدينة الإسماعيلية، وفي توقيت متزامن بمركز القنطرة غرب.

شارك في هذه الحملات مختلف قطاعات المباحث المتخصصة، بما في ذلك المباحث الجنائية، ومباحث التموين، ومباحث الآداب، والأحداث، بالإضافة إلى ضباط من إدارتي المرور ومكافحة المخدرات، ضمن خطة أمنية متكاملة تستهدف فرض الانضباط واستئصال البؤر الإجرامية.

وأكدت مصادر أمنية أن هذه النجاحات تأتي في إطار خطة شاملة تنفذها المديرية لمكافحة الجريمة، مشددة على استمرار الحملات بشكل يومي للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ويُعد حصول اللواء أحمد عليان على نوط الامتياز من الطبقة الأولى تجسيدًا لتقدير الدولة لما يقدمه من جهد وعمل أمني مخلص ومتواصل في سبيل استقرار الإسماعيلية، وحماية المجتمع من مختلف صور الجريمة.



