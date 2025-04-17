إنقاذ سيدة من نزيف حاد بمجمع الإسماعيلية الطبي بسبب مشيمة مخترقة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تمكن فريق طبي بمجمع الإسماعيلية الطبي من إنقاذ حياة سيدة شابة تعرضت لنزيف حاد نتيجة إصابتها بحالة نادرة تُعرف طبيًا بـ"المشيمة المخترقة"، وهي حالة خطيرة تحدث عندما تنمو المشيمة بشكل غير طبيعي داخل جدار الرحم، ما يُعد تهديدًا مباشرًا لحياة الأم ويتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

قاد الفريق الطبي الدكتور حسام سلامة، رئيس قسم النساء والتوليد والمدير الطبي للمجمع، وضم كلًا من الدكتور محمد صبحي، استشاري النساء والتوليد، والدكتور محمود الزملوط، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد عادل، رئيس قسم التخدير، إلى جانب طاقم التمريض.

وفور استقبال الحالة، خضعت السيدة للفحوصات اللازمة، قبل دخولها غرفة العمليات، حيث أُجريت لها جراحة دقيقة أسفرت عن السيطرة على النزيف وإنقاذ حياتها، مع الحفاظ على الرحم. وغادرت المستشفى بعد تحسن حالتها واستقرارها الكامل.

وأشار الفريق الطبي إلى أن مثل هذه العمليات تُعد من الحالات النادرة التي تتطلب مستوى عالٍ من المهارة وسرعة التعامل الطبي، نظرًا لخطورة النزيف الناتج عن اختراق المشيمة.

وأكد الدكتور أحمد خالد، مدير المجمع، أن العملية نُفذت تحت مظلة منظومة التأمين الصحي، حيث لم تتحمل المريضة سوى مبلغ 450 جنيهًا فقط، مشيدًا بكفاءة الفريق الطبي، ومعتبرًا نجاح التدخل انعكاسًا لتطور الخدمات الصحية بالمجمع وقدرته على التعامل مع الحالات الحرجة.