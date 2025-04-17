جنازة مهيبة في سوهاج لوداع سعد محمد لاعب الزمالك السابق (فيديو وصور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شيّع الآلاف من أهالي قرية أولاد خلف والقرى المجاورة بمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، جنازة سعد محمد، لاعب نادي الزمالك سابقًا، بعد معاناته مع مرض السرطان، إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بنجع أولاد موسى، بعد الصلاة عليه في مسجد العائلة، وسط بكاء شديد وحزن من أسرة وأقارب وأصدقاء الراحل، وتعالت صرخات السيدات وبكاء العديد من المشيعين.

ودخل عدد من المشيعين في نوبة بكاء هستيرية أثناء عملية دفن جثمان لاعب نادي الزمالك سعد محمد، ودخل بعضهم في نوبة إغماء وفقدان للوعي لدقائق، وتم حملهم على الأكتاف لإفاقتهم خارج المقابر.

ولفظ سعد محمد، لاعب فريق كرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان، وتردده على مراكز ومعاهد الأورام المختلفة.

واكتشف سعد محمد، لاعب نادي الزمالك، إصابته بسرطان الدم بالصدفة في عام 2018، أثناء إجرائه فحوصات طبية استعدادًا للسفر مع والديه لأداء مناسك العمرة.

وسعد محمد، لاعب الزمالك السابق، من مواليد عام 2000 بقرية أولاد خلف التابعة لمركز ومدينة دار السلام شرقي محافظة سوهاج، وكان يلعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم، وأُصيب بالسرطان في عام 2018، وتعافى منه في أغسطس عام 2022، ثم أُصيب به مرة أخرى، وخضع للعلاج الكيماوي، وأعلن الأطباء عن حاجته لزرع نخاع.

وفي 11 أغسطس عام 2023، بعد إصابته بمرض السرطان للمرة الثانية، نشر اللاعب الراحل وصية مؤثرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعاطف معها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة سوهاج، وخاصة مركز ومدينة دار السلام، مسقط رأس الراحل، إلى سرادق عزاء، حزنًا على وفاة لاعب نادي الزمالك سعد محمد.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، بثًا مباشرًا بعنوان "الموت يخطف فارسًا أبيض.. وداع مؤثر لسعد محمد لاعب الزمالك في مسقط رأسه بسوهاج".





