كرم الصعايدة.. دواوير بني حميل بسوهاج تستقبل الضيوف في الليلة الختامية للمولد - فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

في مشهد يجسد أصالة الكرم الصعيدي وروح المحبة، فتحت دواوير العائلات في قرية بني حميل بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج أبوابها لاستقبال الضيوف والزوار في الليلة الختامية لمولد القرية "مولد بني حميل".

وعلى مدار الليلة، امتلأت دواوير العائلات بالأهالي والضيوف، حيث تم تقديم وجبات عامرة من اللحوم والخضروات والأرز، إلى جانب المشروبات التقليدية كالشاي والقهوة، في مشهد يعكس عمق التقاليد المتوارثة التي يحرص أبناء الصعيد وخاصة أهالي قرية بني حميل على إحيائها في مثل تلك المناسبات.

وتُعد الليلة الختامية لمولد بني حميل مناسبة يجتمع فيها الأهالي من داخل القرية وخارجها، لتجديد الروابط الاجتماعية والتعبير عن مشاعر المحبة والوفاء، وسط أجواء روحانية وشعبية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن عدد من الاحتفالات التي تشهدها القرية طوال أيام المولد ومنها مرماح الخيل، والتحطيب، وحلقات الذكر والإنشاد الديني، وتوزيع الأطعمة والمشروبات على الباعة الجائلين المتواجدين بشوارع القرية.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا من داخل دوار "آل عبدالكريم" ببني حميل بعنوان "كرم الصعايدة.. دواوير بني حميل بسوهاج تستقبل الضيوف في الليلة الختامية للمولد".

وقال النائب أحمد فوزي عبدالكريم، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج إن فتح دواوير العائلات وأبواب المنازل بقرية بني حميل في الليلة الختامية للمولد عادة متوارثة من أيام الأجداد؛ لإكرام ضيوف القرية الذين يتوافدون من غالبية محافظات الجمهورية للاحتفال بفعاليات الليلة الختامية للمولد.

وأضاف النائب أحمد فوزي عبدالكريم أن هناك العديد من أبناء قرية بني حميل يذبحون الذبائح قبل الليلة الختامية وإحضار شيف "طباخ" وبوفيه؛ لاستقبال مزيد من الضيوف وإكرامهم وتقديم واجب وكرم الضيافة لهم، مشيرًا إلى أن تلك العادات الجميلة المتوارثة بالقرية تزيد من علاقات الترابط والمحبة بين جميع العائلات.