الإعدام شنقًا للمتهم بقتل مُسنة بسبب خلافات مالية في سوهاج

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل سيدة مسنة وإلقاء جثتها في ترعة الملاح، بسبب خلافات مالية وعلاقة غير شرعية بينهما، في منطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت، الرئيس بالمحكمة، ومحمد إسلام البهنساوي، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ، ولوئ بهي الدين، ومحمد علاء.

تعود وقائع القضية رقم 21598 لسنة 2023 إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة طافية على المياه بترعة نجع حمادي بالقرب من كمين الطرق.

انتقل ضباط القسم والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد السابع من عمرها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

أمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقيادة الرائد علي نصر، رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لربة منزل، 65 عامًا.

وأشارت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "ع. م" 60 عامًا، وكان يقوم بمساعدة المجني عليها في قضاء حوائجها وتوصيلها بسيارته، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية، وبعد أن أقرضت المجني عليها المتهم مبلغًا ماليًا، طالبت باسترداده أمام جيرانهما، مما تسبب في مشاكل بين المتهم وزوجته.

وفي يوم الحادث، اتصل المتهم بالمجني عليها وطلب منها مقابلته لإنهاء الخلاف بينهما، ثم اصطحبها بسيارته إلى طريق أسيوط الدائري، وسدد لها عدة طعنات وألقى بجثتها في ترعة نجع حمادي.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة.