رئيس جامعة بنها يستقبل رئيس جامعة ووهان بالصين والوفد المرافق له (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، وفدًا من جامعة ووهان بالصين، برئاسة رئيس الجامعة، ضم كل من عميد كلية الدراسات العليا، ومدير مختبر الدولة الرئيسي، ورئيسة مجلس كلية الاقتصاد والإدارة، وعميدة كلية التعليم الدولي، ونائب المدير التنفيذي لمكتب الشئون الدولية، ومدير مكتب الإدارة في جامعة ووهان، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث، وعمداء كلية العلوم، والآداب، والهندسة ببنها، والمدير الأكاديمي بفرع الجامعة بالعبور، ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن هذه الزيارة تأتي في إطار إنشاء كلية ووهان بنها للدراسات العليا بجامعة بنها، والتي سيكون مقرها فرع الجامعة بالعبور، وتمثل ثمرة التعاون بين الجامعتين لمدة عشرة سنوات، مشيرًا إلى أن الكلية تضم العديد من التخصصات البينية، وتمنح درجات علمية مزدوجة وشهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقة بين الجامعتين وتبادل الخبرات الأكاديمية المشتركة في كافة المجالات العلمية، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، والسفير الصيني بالقاهرة، والمستشار الثقافي بسفارة الصين، لرعايتهم والموافقة على إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا بجامعة بنها، والتى من المقرر بدء الدراسة فيها من العام القادم.

من جانبه قال رئيس جامعة ووهان، إن مصر والصين لديهم علاقات تاريخية تمتد على مدى عشرات السنين، وانطلاقًا من أن الحكومة المصرية والصينية تدعم هذا التعاون بشكل مباشر، لذلك فإن جامعة ووهان تسعى إلى التعاون بين أساتذة الجامعتين، وبالأخص في البحث والنشر العلمي في كافة المجالات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل تعبيرًا حقيقي عن قوة العلاقة بين الجامعتين وعن العلاقة المميزة بين مصر والصين، بالإضافة إلى أن هذه الزيارة تسهم في التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات بين أساتذة الجامعتين.

وعلى هامش اللقاء جرى تنظيم عدد من الجلسات النقاشية بين أساتذة الجامعتين في المجالات العلمية والبحثية المختلفة لتعزيز تبادل الخبرات ورسم خريطة التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب، بالإضافة إلى زيارة الوفد الصيني لعدد من المراكز العلمية بالجامعة منها مركز المهارات، والمحاكاة الطبية، ومركز الاختبارات، ومجمع الملاعب بالجامعة.