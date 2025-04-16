بحضور مئات الأطفال.. محافظ المنيا يشهد أكبر حفل بيوم اليتيم- فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمناسبة يوم اليتيم، بحضور مئات الأطفال.

وجاء ذلك بحضور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ،

وتضمن الحفل عدد كبير من الفقرات الفنية والترفيهية للأطفال، وفقرات للعب والساحر، وتوزيع الهدايا والحلوى عليهم.

وقال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا خلال كلمته إن هذا اليوم من الأيام العظيمة التي تدل على الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، وتنفيذاً لأوامر الله عز وجل والرسول الكريم تجاه الأيتام وكفالة اليتيم.

وقدم المحافظ الشكر لجميع الحضور والجمعيات المشاركة في الحفل، مؤكداً دعمه للجميع، وحرصه على النهوض بالمحافظة تنفيذاً التكليفات رئيس الجمهورية، بفتح جميع الملفات وحل كافة المشكلات ليشعر المواطن المنياوي بحياة كريمة.

