جريمة بشعة تهز الشرقية.. أب و3 أبناء يمثلون أمام الجنايات بتهمة القتل والشروع فيه

الشرقية ياسمين عزت

تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء، محاكمة مواطن و3 من أبنائه، لاتهامهم بقتل مواطن والشروع في قتل آخر وإصابة مواطنين آخرين في مشاجرة مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2024 عندما أحالت النيابة العامة المتهمين الـ 4 وهم أحمد.ح.ع.ال ومحمد ح.ع.ال وإيهاب.ح.ع.ال وحمدي.ع.ع.ال محبوسين على ذمة قضية تم اتهامهم فيها بقتل المجني عليه أحمد عبد المنعم عبد الفتاح مع سبق الاصرار والترصد باستخدام أسلحة وأدوات "أسلحة بيضاء وشومة ومطواة" وطعنوه وانهالوا عليه بالضرب حتى أحدثوا ما به من إصابات أودت بحياته.

كما شرعوا في قتل المجني عليه حسام أحمد عبد المنعم عبدالفتاح عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن استخدموا أسلحة بيضاء وأدوات وأصابوه بها بإصابات كادت تودي بحياته، فيما أحدثوا إصابات عمدا في كلا من المجني عليهما محمود محمد عبد المنعم وسعيد محمد عبد المنعم ما أدى إلى عجزهما عن الحركة وأفادت التقارير الطبية بأن حالتهما الصحية تستدعي علاج أكثر من 20 يوما.