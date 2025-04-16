حلم الثراء يتحول لكابوس.. ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج موظف بالمعاش وعامل أثناء تنقيبهما عن الآثار في منزل، بمدينة طهطا شمالي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا بورود بلاغًا بقيام المدعو "جمال. ع"، 69 عامًا، بالمعاش بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله دائرة القسم، وتم ضبط كل من مالك المنزل "خالد. ج"، 28 عامًا/ عامل، ومقيم بذات العنوان.

وتبين أن المنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالعروق الخشبية وتلاحظ وجود حفرة بالطابق الأرضي وتم ضبط أدوات الحفر.

بمواجهة المتهمين أقرا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.