تمكين 100 سيدة من استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

قام فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، أمس الإثنين، بتنفيذ مأمورية تصوير بمنطقة أبوعطوة، ضمن أنشطة مشروع “المواطنة المصرية”، بهدف تمكين السيدات من استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا.

وأوضحت لبنى زكي، مقررة فرع المجلس بالإسماعيلية، أنه تم تصوير 100 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بدون أي رسوم، وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المجلس على دعم السيدات غير القادرات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتعزيز دور المرأة في المجتمع، وضمان حصولها على الخدمات الحكومية، سعيًا نحو تحقيق التنمية المستدامة ودمج المرأة في خطط الدولة