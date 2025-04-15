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"بشاير الخير هلت".. بدء موسم توريد القمح لصوامع وشون بورسعيد - صور

01:11 م الثلاثاء 15 أبريل 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأ بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توريد القمح المحلي - الذهب الأصفر - إلى الشون والصوامع، بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2025.

أكد محمد حلمي، وكيل مديرية التموين والقائم بأعمال مدير عام مديرية التموين، على بدء موسم توريد القمح في الشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم الحصاد، لافتا إلى اختلاف السعر حسب درجة النقاء.

وشدد أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعيق عمليات التوريد، والمتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، موضحا أن لجان المتابعة اليومية تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة لذلك.

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موسم توريد القمح بورسعيد الذهب الأصفر الشون والصوامع
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