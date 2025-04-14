"بلوظة" خلف القضبان 10 سنوات في قضية مخدرات وسلاح بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، على مبيض محارة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 13559 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب فتحي طوسون، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم "حسام. س. ع" وشهرته "بلوظة"، البالغ من العمر 33 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة بصور الجملة ونصف الجملة والقطاعي، متخذًا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

أكدت التحريات حيازة المتهم كمية من المواد المخدرة، وأنه كان في مستهل تسليمها لأحد تجار التجزئة مستخدمًا العديد من وسائل النقل والمواصلات المختلفة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب فتحي طوسون قوة من أفراد الشرطة السريين التابعين للإدارة لاستهداف منزل المتهم، حيث تمكنت القوة من ضبطه وبحوزته حقيبة. وبتفتيش الحقيبة، عُثر بداخلها على 10 أمبولات تحتوي على مادة الشابو المخدر، وكيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الشابو، ومبلغ مالي قدره 160 جنيهًا، ومطواة قرن غزال، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.